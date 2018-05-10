إدارة الموارد البشرية تعتزم تنفيذ برامج تدريبية في يفرن وككلة .





طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - تعتزم إدارة الموارد البشرية بوزارة

الصحة ، تنفيذ برامج تدريبية بمدينتي يفرن وككلة خلال شهر يوليو القادم.

وقال مدير الإدارة "أشرف أبورقبة ، إن إدارته ستقوم بتدريب العناصر

الطبية والطبية المساعدة وفنيي الصيانة العاملين بالمرافق الصحية الواقعة

في نطاق المدينتين ".

وأشار إلى أن عدد من البرامج التدريبية التي نفذها أطباء القوافل

الطبية في بعض المناطق النائية والتي ركزت بشكل كبير على تدريب عناصر

طبية في تخصص النساء والولادة .

وأضاف " نجحنا في إعادة تفعيل بطاقات المتابعة الخاصة بالنساء الحوامل

، بعد أن قمنا بتدريب أطباء النساء والولادة المقيمين في كلاً من مستشفى

غات والزنتان وأوباري على أيدي أطباء القوافل الطبية ".

وأكد أن البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه بمستشفى غات العام خلال

المدة الماضية ، يأتي استجابةً لتوصيات وزير الصحة المفوض خلال اجتماعه

مع تجمع شباب بركت في الـ 11 من أبريل الماضي والذي أكد من خلاله حرص

الوزارة على تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمدن النائية من

خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

وكانت إدارة الموارد البشرية نفذت خلال المدة الماضية برنامجاً

تدريبياً في مجال الإسعاف والطواريء ، تم من خلاله تدريب 25 عنصراً طبياً

مساعداً يعملون بمستشفى غات العام والمركز الصحي البركت .

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