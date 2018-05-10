مهاتير محمد يعلن فوز تحالفه بالانتخابات البرلمانية في ماليزيا.





كوالالمبور 10 مايو 2018 (وال) - فاز تحالف المعارضة في ماليزيا بزعامة

"مهاتير محمد" بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت امس

الأربعاء.

وأقر رئيس الوزراء الماليزي "نجيب عبد الرزاق" اليوم الخميس بالهزيمة

أمام منافسه "مهاتير محمد" 92 عاما في الانتخابات.

وقال "مهاتير محمد" إن تحالف المعارضة حصل على 112 مقعدا في البرلمان

من إجمالي 222 وهو ما يكفل له تشكيل الحكومة القادمة.. مؤكدا أنه يستعد

لتأدية اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا بعد فوز تحالفه.

ويذكر أن مهاتير محمد " حكم ماليزيا من عام 1981 إلى 2003.



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