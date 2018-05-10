وزراء الثقافة والإعلام في "التعاون الإسلامي" يجتمعون بداكار لتعزيز العمل الإعلامي المشترك .





داكار 10 مايو 2018 ( وال ) - تستضيف العاصمة السنغالية داكار، يومي

14 و15 مايو الجاري ، الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون

الثقافية (كومياك) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ، وذلك تحت شعار

"التربية والثقافة رافدان لإحلال السلم وتحقيق التنمية والتقارب بين

الشعوب ".

وتناقش الدورة التي يشارك فيها وزراء الثقافة والإعلام في منظمة

التعاون الإسلامي ، مشاريع قرارات وتقارير تتعلق بالإعلام الإسلامي وقضية

القدس الشريف وفلسطين، ودعم العمل الإعلامي للجنة الدائمة للإعلام

والشؤون الثقافية، وإطلاق جائزة دولية لوسائل الإعلام والإعلاميين ، ودعم

نشاطات مؤسسات العمل الإعلامي الإسلامي المشترك والتنسيق فيما بينها.

وتبحث الدورة مشاريع القرارات والتقارير المختلفة الخاصة بقضايا الحوار

بين الحضارات، وتحالف الحضارات ، والاستراتيجية الثقافية وخطة العمل ،

والتقويم الهجري الموحد.

كما تناقش إجراءات حماية وصون التراث التاريخي والثقافي الإسلامي

والعالمي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون

الإسلامي في المجال الثقافي ودعم الإنتاج السينمائي.

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