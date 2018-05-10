ارتفاع حجم التجارة بين ليبيا وتونس هذا العام .





طرابلس 10 مايو 2018 ( وال ) - توقع رئيس غرفة التجارة والصناعة "

محمد الرعيض " ، ارتفاع حجم التجارة بين ليبيا وتونس هذا العام بسبب

اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين .

وقال " الرعيض " إن حجم التجارة بين البلدين يرتقب أن يصل إلى نحو

900 مليون دينار (643 مليون دولار) خلال عام 2018 مقارنة بنحو 500 مليون

دينار ليبي (357 مليون دولار) عام 2017 ، مشيراً إلى أن أسباب تراجع

التجارة العام الماضي تعود إلى الاضطرابات الأمنية والقفل المتكرر لمنفذ

راس اجدير 120 يوماً خلال 2017 .

وأضاف أن هناك نية لرفع معدلات التبادل التجاري لكي تعود إلى المعدلات

الطبيعية قبل عام 2011، والتي كانت تبلغ آنذاك نحو ملياري دولار سنوياً ،

مؤكداً أن هناك عدت مميزات لجلب البضائع ذات المنشأ التونسي منها الإعفاء

الجمركي بين البلدين بالإضافة إلى قرب المسافات ، وكذلك الاكتفاء بشهادة

التحاليل المطابقة في أحد البلدين .

وأضاف أن هناك اتفاقاً بين المصرفين المركزيين التونسي والليبي بشأن

فتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال الليبيين بالعملة الصعبة بدلاً

من اعتمادات مستندية معززة بالدينار التونسي عما كان عليه سابقاً مما

يسهم في رفع التبادل التجاري .

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى منذ 25 إبريل الماضي تعليماته

للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من

عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس

بالدينار التونسي في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد

المغرب العربي ، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.

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