انطلاق الدورة الـ49 لوزراء الإعلام العرب بمشاركة ليبيا .
الأربعاء ، 09- 05- 2018 - 14:15:00
القاهرة 9 مايو 2018 ( وال ) - عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشاركة ليبيا وبحضور وزراء الإعلام وعدد من المسئولين عن الوسائل الإعلامية في الدول العربية، ومشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية والدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.
وترأس الوفد الليبي السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا لدي الجامعة العربية وحضور مستشار شؤون الإعلام بديوان مجلس الوزراء علي جبريل صالح والمكلف بتيسير الهيئة العامة للإعلام اسماعيل الشويخ ومدير عام وكالة الأنباء الليبية العارف بيوك ومدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الاربد، كما حضر الاجتماع المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.
وناقش الوزراء مشروع جدول أعمال المجلس ،الذي أعده المكتب لتنفيذي أمس الثلاثاء والذي يتضمن العديد من البنود منها متابعة تنفيذ "الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلي"، والتي أعدها قطاع الإعلام والاتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لحشد الطاقات العربية ولزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضي فلسطين المحتلة.
...( وال )...
وترأس الوفد الليبي السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا لدي الجامعة العربية وحضور مستشار شؤون الإعلام بديوان مجلس الوزراء علي جبريل صالح والمكلف بتيسير الهيئة العامة للإعلام اسماعيل الشويخ ومدير عام وكالة الأنباء الليبية العارف بيوك ومدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الاربد، كما حضر الاجتماع المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.
وناقش الوزراء مشروع جدول أعمال المجلس ،الذي أعده المكتب لتنفيذي أمس الثلاثاء والذي يتضمن العديد من البنود منها متابعة تنفيذ "الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلي"، والتي أعدها قطاع الإعلام والاتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لحشد الطاقات العربية ولزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضي فلسطين المحتلة.
...( وال )...