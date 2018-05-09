انطلاق الدورة الـ49 لوزراء الإعلام العرب بمشاركة ليبيا .الأربعاء ، 09-05-2018 - 14:15:00

انطلاق الدورة الـ49 لوزراء الإعلام العرب بمشاركة ليبيا .القاهرة 9 مايو 2018 ( وال ) - عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشاركة ليبيا وبحضور وزراء الإعلام وعدد من المسئولين عن الوسائل الإعلامية في الدول العربية، ومشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية والدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.
وترأس الوفد الليبي السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا لدي الجامعة العربية وحضور مستشار شؤون الإعلام بديوان مجلس الوزراء علي جبريل صالح والمكلف بتيسير الهيئة العامة للإعلام اسماعيل الشويخ ومدير عام وكالة الأنباء الليبية العارف بيوك ومدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الاربد، كما حضر الاجتماع المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.
وناقش الوزراء مشروع جدول أعمال المجلس ،الذي أعده المكتب لتنفيذي أمس الثلاثاء والذي يتضمن العديد من البنود منها متابعة تنفيذ "الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلي"، والتي أعدها قطاع الإعلام والاتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لحشد الطاقات العربية ولزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضي فلسطين المحتلة.

...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا