منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم يباشر اليوم الأربعاء أولى تدريباته ببوركينا فاسو.



طرابلس 09 مايو 2018 (وال)- باشر منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم

مساء اليوم الأربعاء أولى تدريباته على أرضية الملعب الجانبي بالعاصمة

البوركينية واغادوغو، استعدادا لمواجهة نظيره البوركيني ذهابا يوم السبت

القادم بملعب 4 أغسطس، ضمن الدور الثاني وقبل الأخير للتصفيات المؤهلة

لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2019 بالنيجر.

ويواصل منتخبنا الوطني للشباب غدا الخميس مرانه الثاني بنفس الملعب،

بينما سيجري مرانه الثالث والأخير يوم الجمعة القادم على ملعب 4 أغسطس

الرئيسي الذي سيحتضن المباراة.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني للشباب قد وصلت إلى العاصمة البوركينية

واغادوغو الليلة البارحة قادمة من القاهرة، قبل أربعة أيام من موعد

المباراة.

يذكر أن منتخبنا الوطني للشباب أجرى الأسبوعين الماضيين معسكرا

تدريبيا قصيرا بجمهورية مصر العربية، خاض خلاله عددا من المباريات

الودية، تحت إشراف المدرب الوطني "عياد القاضي" من أجل الوقوف على آخر

الاستعدادات البدنية والفنية والتكتيكية.

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