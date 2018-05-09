تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المصغرة.





طرابلس 09 مايو 2018 (وال)- تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي بطولة

كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المصغرة (ميني فوت) ليبيا 2018، التي تتواصل

منافساتها حاليا بملعب يوسف أبوسهمين بنادي المدينة بطرابلس.

وجاء تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف النهائي عقب فوزه مساء اليوم

الأربعاء على منتخب غانا بنتيجة (4-0)، وإحرازه المركز الأول برصيد تسع

نقاط من ثلاثة انتصارات، في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات

الدور الأول للمجموعة الأولى.

وضمن منافسات المجموعة الأولى تأهل إلى نفس الدور منتخب ساحل العاج

بعد فوزه على نظيره الصومالي بنتيجة (8-1)، وإحرازه المركز الثاني برصيد

6 نقاط من انتصارين وخسارة.

وتختتم غدا الخميس منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول

للمجموعة الثانية بإجراء مباراتين، تجمع الأولى منتخبي تونس وجنوب

أفريقيا، والثانية السنغال ونيجيريا.

يذكر أن البطولة انطلقت يوم السبت الماضي، بمشاركة ثمانية منتخبات

وزعت على مجموعتين، وتتأهل المنتخبات الحائزة على المراكز الأربعة الأولى

لتمثيل القارة الأفريقية في مونديال العالم 2019 .

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