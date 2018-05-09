انطلاق مباريات الأسبوع الأول من الدوري الرباعي لكرة القدم غدا الخميس.





طرابلس 09 مايو 2018 (وال)- تنطلق يوم غد الخميس أولى منافسات الأسبوع

الأول من مرحلة ذهاب الدوري الرباعي (دوري التتويج) من مسابقة الدوري

الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018، بإجراء مباراتين، حسب ما

أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم.

وستقام المباراتان المقررتان حسب المواعيد والملاعب التالية :

- الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي بملعب طرابلس الدولي، والنصر يلتقي الأهلي

طرابلس بملعب شهداء بنينا, وذلك على تمام الساعة الخامسة مساء.

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