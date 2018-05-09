مجلس وزراء الاعلام العرب يكرم عدد من الاعلاميين الليبيين .الأربعاء ، 09-05-2018 - 20:46:00

القاهرة 9 مايو 2018 (وال)- كرَّم مجلس وزراء الإعلام العرب خلال احتفاله بيوم الإعلام العربي في دورته الثالثة،اليوم الاربعاء الإعلاميين الليبيين عبدالفتاح الوسبع ومحمد أبو عامر.
وكان مجلس وزراء الاعلام العرب قد بدأ دورته 49 صباح اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور وفد ليبيا المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .


»

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا