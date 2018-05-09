مجلس وزراء الاعلام العرب يكرم عدد من الاعلاميين الليبيين .

القاهرة 9 مايو 2018 (وال)- كرَّم مجلس وزراء الإعلام العرب خلال احتفاله بيوم الإعلام العربي في دورته الثالثة،اليوم الاربعاء الإعلاميين الليبيين عبدالفتاح الوسبع ومحمد أبو عامر.

وكان مجلس وزراء الاعلام العرب قد بدأ دورته 49 صباح اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور وفد ليبيا المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .





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