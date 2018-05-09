مجلس وزراء الإعلام العرب يدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات.





القاهرة 9 مايو 2018 (وال)- أدان مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد

بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي

استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابس يوم الأربعاء الماضي والذي

أسفر عن استشهاد (14) من موظفي المفوضية ومن رجال الأمن وإصابة آخرين.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرق

مدينة سرت خلال اليومين الماضيين، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.

وعبر مجلس وزراء الإعلام العرب عن تضامنه ووقوفه التام مع الشعب

الليبي في مواجهة الإرهاب وفي بناء دولة المؤسسات والقانون.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد بدأ اليوم الأربعاء اجتماعات دورته

الـ 49 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

..(وال)...