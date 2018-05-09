معيتيق يجتمع مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا .

طرابلس 9 مايو 2018 (وال)- قدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيدة "بيتينا موشايدت"، تعازيها للشعب الليبي خلال لقائها النائب بالمجلس الرئاسي السيد "أحمد عمر معيتيق"، في ضحايا التفجير الإرهابي الغادر على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين.



وأكدت السفيرة بأن هذا العمل ماهو إلا عدوان على الشعب الليبي، في محاولة لإجهاض الجهود التي تبذل من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، بنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها هذا العام.



وبحث النائب مع السفيرة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الوضع العام في ليبيا، وبرامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات، حيث وضعته في صورة المشاريع التي سيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في البلديات، للإسهام في حل المشاكل التي تعيق سير عملها.

(وال)