كاجمان يجتمع مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا .

طرابلس 9 مايو 2018 (وال)- اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبد السلام كاجمان" اليوم الاربعاء مع سفيرة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا "بتينا موشايت" بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤن الهجرة غير الشرعية "محمد الشيباني المرحاني"، لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وأوضاع مراكز الإيواء، والوضع الإنساني للمهاجرين.



وحسب ادارة التواصل والاعلام فقد استعرض الشيباني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الخطة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وآلية تعامل الأجهزة الأمنية المختصة مع المهاجرين غير الشرعين.



كما تناول الاجتماع زيارة وزير الداخلية المفوض مراكز الايواء و الوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية لهذه المراكز وتقيم الوضع الإنساني و الصحي للمهاجرين، وإعادة تأهيل جهاز الهجرة غير الشرعية من حيث الخبرات والكفاءات.



و نوهت السيدة "موشايت" على أن ضرورة إنشاء مراكز إيواء خاصه للنساء والأطفال دون سن الرابعة عشر شرط أن تكون في أماكن تسهل الوصول إليها من قبل منظمة الهجرة الدولية وأجهزة الحكومة من وزارة الداخلية وجهاز الهجرة لخصوصية هذه الفئه ووضعها الحساس.

(وال)



