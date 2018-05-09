طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020.
الأربعاء ، 09- 05- 2018 - 21:49:00
القاهرة 9 مايو 2018 (وال)- قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته
العادية الـ 49 المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم
الأربعاء، اعتماد مدينة طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020.
وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد بدأ عقد اجتماعات دورته العادية الـ
49 بحضور وفد ليبيا المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
ويناقش وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعاتهم العديد من البنود بينها
الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف
بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
كما سيناقش الوزراء بنودا أخرى منها ما يتعلق بالخريطة الإعلامية
العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهابوغيرها من المواضيع.
وتم على هامش الاجتماع الاحتفال بيوم " الإعلام العربي " في دورته
الثالثة، والتي خصصت لمجال التلفزيون تحت شعار " التلفزيون العربي .. نبض الأمة" تم خلاله تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية العربية وتكريم بعض البرامج التلفزيونية العربية في المجالات المختلفة، وكذلك تكريم شهداء العمل الإعلامي.
...(وال)..
العادية الـ 49 المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم
الأربعاء، اعتماد مدينة طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020.
وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد بدأ عقد اجتماعات دورته العادية الـ
49 بحضور وفد ليبيا المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
ويناقش وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعاتهم العديد من البنود بينها
الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف
بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
كما سيناقش الوزراء بنودا أخرى منها ما يتعلق بالخريطة الإعلامية
العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهابوغيرها من المواضيع.
وتم على هامش الاجتماع الاحتفال بيوم " الإعلام العربي " في دورته
الثالثة، والتي خصصت لمجال التلفزيون تحت شعار " التلفزيون العربي .. نبض الأمة" تم خلاله تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية العربية وتكريم بعض البرامج التلفزيونية العربية في المجالات المختلفة، وكذلك تكريم شهداء العمل الإعلامي.
...(وال)..