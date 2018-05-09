المجلس الرئاسي يصدر بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية الى وزارة العمل .الأربعاء ، 09-05-2018 - 18:29:00

طرابلس 9 مايو 2018 (وال)- اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم"495" لسنة 2018 بشأن نقل تبعية معهد الثقافة العمالية إلى وزارة العمل والتأهيل.

كما أصدر القرار رقم"496" لسنة 2018 بتقرير حكم في شأن اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية.
(وال)

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