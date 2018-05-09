المجلس الرئاسي يرحب بقرار مجلس وزراء الاعلام العرب باعتماد طرابلس عاصمة للاعلام العربي 2020/2019 .

طرابلس 9 مايو 2018 (وال) - اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاربعاء بيانا اعرب فيه عن ترحيبه بالقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الاعلام العرب اليوم باعتماد طرابلس عاصمة للاعلام العربي للعام 2020/2019.

وجاء في البيان :-

يعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن ترحيبه وتقديره لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته العادية 49 بشأن اعتماد مدينة طرابلس عاصمة للاعلام العربي للعام 2020/2019 .

ان هذا الاختيار الذي جاءمعززا لحالة التعافي الذي تشهدها العاصمة وداعما لجهود ارساء الاستقرار في كامل تراب الوطن الغالي ،يضع على اعناقنا جميعا مسؤولية التكاتف والتعاضد والتآزر لان يكون بلدنا في مستوى هذا الحدث .

وبهذه المناسبة يتوجه المجلس الرئاسي بالشكر لجميع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الذين صوتوا بالاجماع لصالح هذا القرار .

ويعرب عن امتنانه لهذا اللقاء ويؤكد بأنه يسعى لان يكون في مستوى المسؤولية .

كما ينتهز المجلس الرئاسي هذه المناسبة ليجدد دعوته لكل الليبيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم ان يوحدوا جهودهم لاجل ليبيا التي تستحق كل تضحية وجهد .

(وال)