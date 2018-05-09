اتهام عميل استخبارات امريكي سابق بالتجسس لصالح الصين.





واشنطن 9 مايو 2018 (وال) - وجهت وزارة العدل الامريكية الاتهام الى

عميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" تهمة التجسس لصالح

الصين وذلك بعد توقيفه في يناير الماضي.



وقالت الوزارة ، إن العميل جيري شون شينغ لي الذي كان مقيما في هونغ كونغ

كان يتلقى طلبات من عملاء صينيين للحصول على معلومات ويقوم باخفاء

الاموال التي يتلقاها نقدا في المقابل.

وأوضحت أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" عثروا في حقائب

لي في العام 2012 على مفكرات تتضمن اسماء ومعلومات حول موظفين ومخبرين من

"سي آي ايه" لكن لم يتم توقيفه الا بعدها بست سنوات.