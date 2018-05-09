المصرف المركزي يعلن إقرار الترتيبات المالية لعام 2018 بقيمة 42.

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مليار دينار.





طرابلس 9 مايو 2018 (وال) - أقرّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

ومصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، الترتيبات المالية لعام 2018 بقيمة

42.5 مليار دينار ليبي.

وأوضح المصرف المركزي في بيان صحفي، أن إقرار الترتيبات المالية تم خلال

الاجتماع الذي عقد بمصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الأربعاء، بين محافظ

المصرف الصديق الكبير والنائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري، بحضور وزير

المالية المفوض أسامة حماد، وعدد من المسؤولين بالوزارة والمصرف.

وأضاف البيان، أن الاجتماع أفضى إلى الاتفاق على إقرار الترتيبات المالية

للعام المالي 2018، بقيمة (42,511,430,000) (اثنان وأربعون مليار

وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثون دينار ليبي) .

وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إقرار آلية

لمتابعة تنفيذ هذه الترتيبات بما يضمن حسن تنفيذها، وتحقيقها للأهداف

الموضوعة من أجلها.

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