مقتل تسعة أشخاص في قصف صاروخي تعرض له ريف دمشق .





دمشق 9 مايو 2018 (وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم

الاربعاء أن تسعة اشخاص قتلوا في القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة

الكسوة في ريف دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن مستودعا لأسلحة تعرض لقصفً صاروخيً

، مما أسفر عن مقتل تسعة موالين للنظام السوري، مشيرًا إلى أنه لم يُعرف

بعد إذا كان بينهم إيرانيون.

من جهتها ذكرت وسائل اعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية دمرت

صاروخين إسرائيليين في منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي