السعودية تعترض 3 صواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون من اليمن.





الرياض 9 مايو 2018 (وال) -اعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي

اليوم الأربعاء أنها اعترضت ثلاثة صواريخ باليستية تم إطلاقها من جانب

الحوثيين من اليمن تجاه مدينة الرياض ومنطقة واقعة في جنوبي المملكة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن القوات السعودية اعترضت صاروخين في

سماء الرياض ولم تقدم مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص.

وتم اعتراض صاروخ ثالث قرب مدينة جازان الجنوبية، بحسب بيان المتحدث باسم

التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.