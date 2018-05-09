إيران تتخذ تدابير احتياطية ازاء إحتمالية انسحاب "توتال" من تطوير حقل غازي.





طهران 9 مايو2018.(وال) - أعلن المدير التنفيذي لشركة " بارس"

للنفط والغاز الايرانية محمد مشكين فام، ان بلاده ستعمل على اتخاذ

التدابير اللازمة لاحتمالية انسحاب شركة توتال الفرنسية من مشروع تطوير

المرحلة الـ 11 من حقل بارس الغازي.

وقال مشكين فام بعد قرار الرئيس الاميركي الانسحاب من الاتفاق النووي،

بأن وفي حال قررت توتال الفرنسية التراجع، فأن العمل في المرحلة 11 لن

يتوقف وسنواصله مع الشركة الصينية (سي إن بي سي)، التي اذا ما قررت

الانسحاب ايضا فان شركة بارس ستستكمل المشروع.

وكانت إيران قد وقعت الصيف الماضي، اتفاقا مع كونسرتيوم دولي بقيادة شركة

توتال الفرنسية ويضم "سي إن بي سي" الصينية و" بترو بارس" الايرانية

لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي، في صفقة هي الاضخم في مرحلة ما

بعد الحظر.