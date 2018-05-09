أحمد معيتيق يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي برامج دعم البلديات.







طرابلس 9 مايو 2018 (وال) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع

سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بينتا موشايد، الأربعاء، مستجدات

الأوضاع في ليبيا، وبرامج الدعم التي يقدمها الاتحاد لعدد من القطاعات في

ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء النائب أحمد معيتيق مع السفيرة موشايد بديوان رئاسة

الوزراء، بطرابلس حيث وضعته في صورة المشاريع التي سيقوم الاتحاد

الأوروبي بتنفيذها في البلديات، للإسهام في حل المشاكل التي تعيق سير

عملها.

واستعرضت السفيرة موشايد الخطوات المتخذة لتدريب دفعة جديدة من منتسبي

حرس وأمن السواحل الليبي ضمن عملية "صوفيا" بالتنسيق مع الجهات ذات

العلاقة.

وقدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء، تعازيها للشعب الليبي في

ضحايا التفجير الإرهابي الغادر على مقر المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات مؤكدة أن الهجوم محاولة لإجهاض الانتخابات المزمع إجراؤها هذا

العام.



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