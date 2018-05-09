استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار مصراتة الدولي اعتبارا من يوم
غدا الخميس.
الأربعاء ، 09- 05- 2018 - 14:46:00
مصراتة 9 مايو 2018 (وال)- أعلنت ادارة مطار مصراتة الدولي استئناف
الرحلات الجوية من والى المطار إعتباراً من يوم غد الخميس وذلك بعد
انتهاء اعمال الصيانة العاجلة التي اجريت للمهبط .
وأوضحت ادارة المطار لمراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة أن المطار
اعيد فتحه وتشغيله اليوم الاربعاء ويعتبر جاهز لاستقبال الملاحة الجوية
المحلية والدولية .
وكانت إدارة مطار مصراتة الدولي قد اغلاقت المطار كليا امام حركة
الملاحة الجوية وعلقت الرحلات من وإلى المطار الأحد الماضي الموافق لغرض
أعمال الصيانة للمهبط وبعض التشققات التي ظهرت فيه .
..(وال- مصراتة)..