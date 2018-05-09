استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار مصراتة الدولي اعتبارا من يوم غدا الخميس.





مصراتة 9 مايو 2018 (وال)- أعلنت ادارة مطار مصراتة الدولي استئناف

الرحلات الجوية من والى المطار إعتباراً من يوم غد الخميس وذلك بعد

انتهاء اعمال الصيانة العاجلة التي اجريت للمهبط .

وأوضحت ادارة المطار لمراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة أن المطار

اعيد فتحه وتشغيله اليوم الاربعاء ويعتبر جاهز لاستقبال الملاحة الجوية

المحلية والدولية .

وكانت إدارة مطار مصراتة الدولي قد اغلاقت المطار كليا امام حركة

الملاحة الجوية وعلقت الرحلات من وإلى المطار الأحد الماضي الموافق لغرض

أعمال الصيانة للمهبط وبعض التشققات التي ظهرت فيه .

..(وال- مصراتة)..