دراسة استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا ومطار القاهرة الدولى.





طرابلس 9 مايو 2018 ( وال )-أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن

استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا ومطار القاهرة الدولي خلال فصل الصيف.

وأوضحت مصادر بالشركة، في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية، أنه من

المقرر تشغيل الرحلات خلال العام الجاري بواقع 4 رحلات إلى العاصمة

الليبية طرابلس، و3 رحلات أخرى إلى بنغازي.

وأضافت المصادر أنه تتم حاليا دراسة جدوى إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى

ليبيا، بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية هناك، والتأكد من تأمين

المطارات التي ستهبط بها الرحلات.

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