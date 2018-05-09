الهيئة العامة للمعلومات مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية .





طرابلس 9 مايو 2018 ( وال) ـ تم بمقر الهيئة العامة للمعلومات بطرابلس

صباح اليوم التوقيع على اتفاقية لتبادل البيانات المكانية بين الهيئة

العامة للمعلومات المتمثلة في مشروع البنية التحتية لنظم المعلومات

الجغرافية وبعض مؤسسات الدولة الليبية.



وقال رئيس لجنة الادارة العامة للمعلومات د"عبد الرؤوف علي البيباص" فى

تصريح لوكالة الانباء الليبية انه تم التوقيع مع الهيئة العامة للسياحة

وهيئة المشروعات العامة والشركة العامة للكهرباء ومصلحة التخطيط العمراني

والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء كان نتيجة من نتائج

المخرجات المرحلة الثانية للمشروع الوطني الذى يهتم بالبيانات المكانية

لاهمية وضع الاتفاقية ان كل جهة من المفترض ان يتم تبادل البيانات الخاصة

بها البوابة الجغرافية يتم نشر البيانات المكانية المتوفرة في هذه الجهات

سوى كانت خرائط اودراسات او تقارير الموجودة في المؤسسات يتم نشرها عن

طريق هذه البوابة .

كما اشار البيباص فى تصريحه انه تم وضع برنامج تدريب للمندوبين عن هذه

الجهات خلال الفترة الماضية حيث تم تدريبهم على كيفية التفاعل مع هذه

البوابة وان الاهتمام بالقطاعات الاخرى، ولكن طبيعة المشروع لكي ينجز

ويحقق نتائج كان الاهتمام بكل مرحلة على حده حتى نستطيع ان نبرز شي ملموس

وواقعي وتكون فيه نتائج سريعة لانجاز هذا المشروع ،وان للمشروع اهميته

وخاصة في نشر البيانات سيوفر الوقت والجهد والمال.

واضاف البيباص ان الهدف من انشاء مشروع البنية التحتية الوطنية

للمعلومات الجغرافية هو دعم مختلف القطاعات والمؤسسات على الاستخدام

الفعال للمعلومات الجغرافية المتوفرة بالدولة والرفع من مستوى التنسيق

بين مختلف الجهات ،وان اهمية المشروع تكمن فى البنية التحتية الوطنية

للمعلومات الجغرافية في انها توفر اطار لتنسيق وتبادل المعلومات

الجغرافية وذلك من خلال وضع التشريعات السياسات وتوحيد المواصفات

والاجراءات واقتراح التقنيات ونماذج البيانات التي تدعم التنسيق الفعال

لنشر المعلومات الجغرافية بين القطاعات المختلفة في الدولة .

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