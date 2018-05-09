بدء أعمال مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته العادية الـ 49 بالقاهرة .





القاهرة 9 مايو/2018 (وال)- بدأت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول

العربية بالقاهرة اليوم الاربعاء أعمال مجلس وزراء الاعلام العرب في

دورته العادية الـ 49، وذلك بحضور وزراء الإعلام والمسؤولين عن الأجهزة

الإعلامية في الدول العربية .

وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود بينها الخطة الإعلامية

الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

الإسرائيلي .

كما سيناقش وزراء الاعلام العرب ضمن جدول الاعمال بنود أخرى كذلك منها

مايتعلق بالخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة ، دور الاعلام

العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب ، اللجنة العربية للإعلام الالكتروني،

عاصمة الإعلام العربي ، الاستراتيجية الاعلامية العربية، ميثاق الشرف

الإعلامي، المحور الفكري للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الاعلام

العرب.

وتم على هامش الاجتماع الاحتفال بيوم " الإعلام العربي " في دورته

الثالثة والتي خصصت لمجال التلفزيون تحت شعار " التلفزيون العربي : نبض

الأمة" تم خلاله تكريم عددا من الشخصيات الاعلامية العربية وتكريم بعض

البرامج التلفزيونية العربية في المجالات المختلفة، وكذلك تكريم شهداء

العمل الاعلامي.



(وال)