وفاة لاعب أهلي طرابلس عمر داوود في حادث أليم .





طرابلس 9 مايو 2018 (وال) - توفي لاعب فريق الاهلي طرابلس والمنتخب

الوطني سابقا عمر داوود إثر حادث اليم تعرض له فجر هذا اليوم.

عمر محمد داوود مواليد سنة 1982 من مواليد مدينة شحات، لاعب كرة قدم

ليبي يلعب في نادي الأهلي طرابلس غلالة رقم 04. المركز قلب الدفاع، وصاحب

هدف تاريخي في مرمى المنتخب السعودي في الدقيقة 94 في الدورة العربية(11

) 2007 في مصرويلعب مند 2015 في نادي الصداقه في شحات ، متزوج ولديه

ولد.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

...( وال )....