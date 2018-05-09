تكريم عدد من المهندسين الليبيين لنجاحهم في رفع حمولة وحدة التوليد الاولى لمشروع محطة كهرباء الخليج البخارية .





طرابلس 9 مايو 2018 (وال) - نجح فريق عمل من مهندسي وفنيي وخبراء الشركة

العامة للكهرباء بإنجاز عمل كبير كان بالأمس القريب يقتصر على الشركات

الاجنبية ، حيث قام برفع حمولة وحدة التوليد الاولى لمشروع محطة كهرباء

الخليج البخارية وجعلها متاحة لتوليد الطاقة بأقصى حمولة لها بقدرة

إنتاجية 350 ميجاوات بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف قدرتها الإنتاجية ،

الامر الذي يساهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية .

وحرصاً من الإدارة التنفيذية على تكريم هؤلاء الجنود المخلصين تشجيعاً

لهم على ما بذلوه وتحفيزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء .

أقيم الثلاثاء بمقر المبنى الرئيسي للشركة العامة للكهرباء حفل تكريم

الفريق الذي انجز العمل بفعل تكاثف الجهود واصرار الكوادر الفنية من

الوطنيين المخلصين .

، وحضر حفل التكريم المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي وعدد من

المسؤولين بالشركة .

ووجه المدير التنفيذي كلمة بالمناسبة توجه فيها بالشكر والتقدير لفريق

العمل على ما بذلوه من جهد وحث جميع العاملين بالشركة على التفاني في

العمل من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية .

وتم في الحفل تكريم فريق العمل ولجانه الفنية وهم :

- م/ محمد عبد السلام النعاس مدير مشروع محطة الخليج ورئيس اللجنة .

- م/ الحبيب ضوء ابوقرين مدير محطة الخليج وعضو اللجنة .

- م/ على عمار غلقة مدير إدارة محطات البخارية وعضو اللجنة .

- م/ البشير محمد الحمروني مدير مشروع محطة الغرب وعضو اللجنة .

- م/ عثمان محمد سنان استشاري بمحطة الخمس وعضو اللجنة .

- م/ زائد ابراهيم البكوري مشرف التجارب التشغيلية لمشروع الخليج وعضو

اللجنة .

- سالم امحمد اللافي سائق .

(وال)