موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم ليوم ليوم الاربعاء 9 مايو 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* القدس- قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل سبعة مواطنين بينهم طفل، من

بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وحوّلتهم الى أحد مراكزها للتحقيق.

* دمشق- مصدر عسكري سوري يعلن بان الدفاعات الجوية السورية تصدت امس

لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

* سيول - وزير الخارجية الاميركي يصل كوريا الشمالية لاجراء مباحثات

تمهد للقمة المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري

الشمالي كيم جونغ-أون.

* سنغافورة - أسعار النفط ترتفع اليوم لأكثر من اثنين بالمئة لتصل إلى

أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام بعد ا انسحاب الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران.

* جاكرتا- الناخبون في ماليزيا يبدأون اليوم الإدلاء بأصواتهم في

انتخابات عامة تعد الأشد تنافسا في تاريخ البلاد بين رئيس الوزراء الحالي

نجيب عبدالرزاق والمعارضة.

* بروكسل - الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران

تجدد دعمها للاتفاق المبرم في عام 2015 حول أنشطة طهران النووية.

- (( وكالة

الانباء الليبية )) -

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