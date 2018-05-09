موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم ليوم ليوم الاربعاء 9 مايو
2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).
الأربعاء ، 09- 05- 2018 - 12:26:00
* القدس- قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل سبعة مواطنين بينهم طفل، من
بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وحوّلتهم الى أحد مراكزها للتحقيق.
* دمشق- مصدر عسكري سوري يعلن بان الدفاعات الجوية السورية تصدت امس
لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.
* سيول - وزير الخارجية الاميركي يصل كوريا الشمالية لاجراء مباحثات
تمهد للقمة المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ-أون.
* سنغافورة - أسعار النفط ترتفع اليوم لأكثر من اثنين بالمئة لتصل إلى
أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام بعد ا انسحاب الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران.
* جاكرتا- الناخبون في ماليزيا يبدأون اليوم الإدلاء بأصواتهم في
انتخابات عامة تعد الأشد تنافسا في تاريخ البلاد بين رئيس الوزراء الحالي
نجيب عبدالرزاق والمعارضة.
* بروكسل - الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران
تجدد دعمها للاتفاق المبرم في عام 2015 حول أنشطة طهران النووية.
- (( وكالة
الانباء الليبية )) -
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