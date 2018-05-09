موجز لاهم الاخبارالمحلية ليوم الربعاء 9 مايو 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* تونس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" السراج " يبحث

في تونس

مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائم بأعمال

السفارة الامريكية لدى ليبيا. مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود

المبعوث الاممي واتصالاته لتنفيذ مراحل خارطة الطريق التي طرحها لحل

الازمة الليبية وفقا للاتفاق السياسي.

* القاهرة - الامين العام لجامعة الدول العربية يشيد بالجهود التي

اضطلعت بها ليبيا في اطار الجهد العربي المشترك والمتكامل للحيلولة دون

تطبيع وضعية العدو الصهيوني داخل منظومة الامم المتحدة , والتصدي لها

للترشح لعضوية مجلس الامن .

* سبها- الملتقى الوطني الليبي للحوار ينطلق اليوم بمدينة سبها وذلك

بعد التوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار,وللوصول إلى ا تفاق يوفر المناخ

المناسب للسكان للمشاركة في هذا الملتقى الوطني.

* طرابلس- رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع "يبحث

مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للبيئة " سبل تعزيز التعاون بين

المؤسسة والهيئة في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة.

* طرابلس- الهيئة العامة للمعلومات في اطار اللقاءات العلمية المستمرة

نظم بطرابلس لقاء علمي حول (تحديات الهجرة غير الشرعية)، و حالة السكان

وتحديات النمو والتوزيع الجغرافي,وذلك استعدادا لإعداد وإصدار التقرير

الوطني الخامس للتنمية البشرية.

* طرابلس - اجتماع مشترك بين الهيئة العامة للمعلومات , ومركز المعلومات

والتوثيق التابع لوزارة التعليم انعقد بطرابلس، ناقش آليات دعم المركز

وتفعيله وفقاً للنظام الوطني للمعلومات واستعراض الأعمال والمشاريع التي

نفذتها الهيئة مؤخراً لصالح قطاع التعليم.

* طرابلس - وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد"

عبدالسلام عاشور" يبحث مع وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي الذي يزور

ليبيا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. * غريان - افتتاح مركز البسمة للتدريب والإستشارات النفسية والأسرية

بالجبل الغربي في احتفال جرى بالمناسبة, ويعتبر المركزالأول من نوعة

بمنطقة الجبل الغربي .

* مصراتة- فعاليات المهرجان السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة تبدا

فعاليته بمدينة مصراته بمشاركة ستة عشر بلدية ،

ويشتمل المهرجان إقامة معرض وبازار خيري سيخصص ربحه إلى مركز صيانة

الاطراف الصناعية.

...(وكالة الانباء الليبية )....