القوات السعودية تعترض صاروخًا بالستيًا أطلق باتجاه جازان .





الرياض 9 مايو 2018 (وال) - اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي

صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية

باتجاه أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف في

اليمن العقيد الركن " تركي المالكي" قوله إن قوات الدفاع الجوي السعودي

اعترضت صباح اليوم صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة

من إيران من داخل (محافظة صعدة) باتجاه مدينة (جازان) وتم إطلاقه بطريقة

مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل من قبل المليشيا الحوثية يثبت استمرار

تورط دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحدٍ واضح

وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية

وتهديد الأمن الإقليمي والدولي .