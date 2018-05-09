الاطراف الأوروبية تجدد دعمها للاتفاق النووي مع ايران .





بروكسل 9 مايو 2018 (وال) - جددت الأطراف الأوروبية الموقعة على

الاتفاق النووي مع إيران دعمها للاتفاق المبرم في عام 2015 حول أنشطة

طهران النووية.

وذكرت مصادر اوروبية أن هذا الموقف جاء خلال اجتماع لممثلي الدول

الأوروبية الثلاث المنضوية تحت راية الدول الست الكبرى (الخمس دائمة

العضوية وألمانيا) وممثلين عن كل من الاتحاد الأوروبي وإيران اليوم

الاربعاء في بروكسل .

وأكدت الأطراف الأوروبية أن الاتفاق يعطي ثماره وأن طهران ملتزمة،

مشيرة إلى أن المخاوف الأمريكية حول الأنشطة البالستية ودور إيران في

إقليم الشرق الأوسط يمكن حلها بشكل منفصل.

يذكر أن الاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015 يحد من القدرة

النووية الايرانية مقابل رفع العقوبات النفطية والمالية الدولية .