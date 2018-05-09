تراجع أسعار الذهب تزامنا مع تصريحات ترامب.الأربعاء ، 09-05-2018 - 10:33:00



لندن 9 مايو 2018 (وال) - تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الاربعاء ،
إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وبحلول الساعة 0713 بالتوقيت العالمي الموحد كان السعر الفوري للذهب
منخفضا 0.65 بالمئة إلى 1305.16 دولار للأوقية (الأونصة).
ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى
1305.70 دولار للأوقية.
وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.36 دولار للأوقية
وتراجع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 908.60 دولار للأوقية.

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