بدء الانتخابات العامة في ماليزيا.





جاكرتا 9 مايو 2018 (وال) - بدأ الناخبون في ماليزيا اليوم الأربعاء

الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تعد الأشد تنافسا في تاريخ البلاد بين

رئيس الوزراء الحالي نجيب عبدالرزاق والمعارضة.

وتتنافس 3 كتل رئيسية في الانتخابات الماليزية ، أكبرها ائتلاف

الجبهة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نجيب عبد الرزاق ، ثم

تحالف الأمل ويمثله رئيس الوزراء الأسبق السياسي مهاتير محمد ، والحزب

الإسلامي الذي يقوده عبد الهادي أوانغ.

ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين قرابة خمسة عشر مليونا.



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