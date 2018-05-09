بدء الانتخابات العامة في ماليزيا.
الأربعاء ، 09- 05- 2018 - 10:18:00
جاكرتا 9 مايو 2018 (وال) - بدأ الناخبون في ماليزيا اليوم الأربعاء
الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تعد الأشد تنافسا في تاريخ البلاد بين
رئيس الوزراء الحالي نجيب عبدالرزاق والمعارضة.
وتتنافس 3 كتل رئيسية في الانتخابات الماليزية ، أكبرها ائتلاف
الجبهة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نجيب عبد الرزاق ، ثم
تحالف الأمل ويمثله رئيس الوزراء الأسبق السياسي مهاتير محمد ، والحزب
الإسلامي الذي يقوده عبد الهادي أوانغ.
ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين قرابة خمسة عشر مليونا.
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