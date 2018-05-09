الامين العام لجامعة الدول العربية يشيد بالجهود التي اضطلعت بها ليبيا في اطار الجهد العربي المشترك في التصدي لمسعى اسرائيل للترشح لعضوية مجلس الامن .





القاهرة 9 مايو 2018 (وال) - اشاد الامين العام لجامعة الدول العربية

احمد ابوالغيط بالجهود التي اضطلعت بها ليبيا في اطار الجهد العربي

المشترك والمتكامل في التصدي لمسعى اسرائيل للترشح لعضوية مجلس الامن

لعامي 2019/2020.

واكد ابوالغيط في برقية بعث بها الى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة ان الجهد العربي المشترك الذي هدف الى التصدي لمسعى اسرائيل

للترشح افضى الى الحاق الهزيمة الاستيباقية التي حالت دون حصولها على

الاصوات التي كانت ستؤهلها للانضمام الى الجهاز الاممي الاعلى المعني

بالحفاظ على السلم والامن الدولي .

وقال ابوالغيط " اذ اشيد بالجهود المقدرة التي اضطلعت بها دولتكم الموقرة

في اطار العمل العربي الجماعي ، فانني اثق في ان هذا المجهود العربي

المتناسق سوف يتواصل وعلى اعلى مستوى للحيلولة دون تطبيع وضعية اسرائيل

داخل منظومة الامم المتحدة والتصدي كذلك الى محاولاتها للتغلغل داخل

القارة الافريقية على حساب القضية الفلسطينية والمصالح العربية .

(وال)