اجتماع مشترك بين الهيئة العامة للمعلومات ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.





طرابلس 9 مايو 2018( وال )- عقد بمقر الهيئة العامة للمعلومات بطرابلس

اجتماع مشترك بين الهيئة ومركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة

التعليم، تم خلاله مناقشة آليات دعم المركز وتفعيله وفقاً للنظام الوطني

للمعلومات واستعراض الأعمال والمشاريع التي نفذتها الهيئة مؤخراً لصالح

قطاع التعليم.

وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس لجنة إدارة الهيئة كلمة رحب فيها

بالحضور، مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون

المشترك بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد

لتقديم المشورة الفنية والمساندة المطلوبة والاستشارات اللازمة للمركز

ولمختلف مؤسسات الدولة.

بدوره أعرب مدير عام المركز عن شكره وتقديره للهيئة، مؤكداً على ضرورة

التنسيق المشترك والمباشر للاستفادة من خبرات الهيئة في مختلف المجالات

المتعلقة بالمعلومات وتقنياتها وفتح آفاق جديدة للعمل الوطني.

هذا وقد تناول الاجتماع مناقشة آليات التنسيق المشترك بين الهيئة والمركز

فيما يتعلق بالنظام الوطني للمعلومات ومشاركة قطاع التعليم في بوابة

ليبيا الإلكترونية للمعلومات، وأهمية تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة

واعتماد الدليل الوطني لمدخلات ومخرجات نظام المعلومات التعليمي وما

يحتويه من بيانات ومعلومات ومؤشرات واستخدام ذكاء الأعمال في صناعة

القرار وصياغة الخطط التنموية ورسم السياسات العامة لإدارة القطاع.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات دعم ومساندة الهيئة للمركز في إنشاء نظم

المعلومات الجغرافية بقطاع التعليم، وذلك لما تمتلكه الهيئة من خبرة

وكفاءة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل فريق عمل فني مشترك يتولى تنفيذ متابعة تنفيذ

الأعمال والمشاريع الجارية، بالإضافة إلى تقديم المقترحات اللازمة لتعزيز

التعاون الثنائي في تنفيذ المشروعات المستقبلية وخاصة التي تشرف عليها

الهيئة العامة للمعلومات.

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