السراج يجتمع في تونس مع غسان سلامة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا .







تونس 9 مايو 2018 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج الثلاثاء في تونس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة

للدعم في ليبيا غسان سلامة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة

الامريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز .

وبحث الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود المبعوث الاممي

واتصالاته لتنفيذ مراحل خارطة الطريق التي طرحها لحل الازمة الليبية

وفقا للاتفاق السياسي.

واتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام باجراء انتخابات على قاعدة دستورية

سليمة، قبل نهاية العام الحالي، تنهي المراحل الانتقالية وصولا الى مرحلة

سياسية مستقرة .

من ناحية ثانية جددت القائمة بأعمال السفارة الامريكية خلال اللقاء دعم

الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني ولجهود رئيس المجلس الرئاسي

لتحقيق الأمن والاستقرارفي ليبيا.

من جانبه أعرب السراج عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لما أبدته من

التزام بدعم حكومة الوفاق ومسار التوافق، وما قدمته وتقدمه من مساعدة

فعالة لدحر تنظيمات الارهاب والتطرف، معبرا عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون

الاستراتيجي بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.

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