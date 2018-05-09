افتتاح فعاليات المعرض السنوي الثاني على مستوى المعاهد المتوسطة بمصراته .





مصراته 9 مايو 2018 (وال) - افتتحت بمصراته فعاليات المعرض السنوي الثاني

على مستوى المعاهد المتوسطة، تحت شعار "مهارات فنية.. فإبداع .. فتميز"

بمشاركة ستة عشر بلدية .

ويشرف على تنظيم المعرض الذي قسم إلى ثلاثين جناحاً، بالإضافة إلى بزار

خيري تشارك فيه عدة مؤسسات خيرية وأهلية يخصص ريعه إلى مركز جامعة مصراتة

للتأهيل البدني (الأطراف الصناعية) مكتب المعاهد الفنية المتوسطة

بمصراتة .

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام ويقام على هامشه دوري لكرة القدم

الخماسية، والكرة الطائرة، وكذلك لعبة الشطرنج وتنس الطاولة، وسباق

اختراق الضاحية .

(وال)