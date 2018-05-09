وزير الداخلية المفوض يبحث وزير الداخلية الهندي سبل تعزيز العلاقات.





طرابلس 9 مايو 2018 ( وال) - بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني العميد" عبدالسلام عاشور" أمس مع وزير الدولة للشؤون

الداخلية الهندي "كيران ريجيو "الذي يزور ليبيا هذه الايام العلاقات بين

البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وعبر وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع عن رغبة ليبيا في عودة

الشركات الهندية العاملة في ليبيا واستئناف التمثيل الدبلوماسي لدولة

الهند في ليبيا.. موكد إن العلاقات الليبية الهندية متميزة أساسها

الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة .

وأكد أن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها يعتبر متاح

لعودة الشركات الهندية والسفارة إلي العمل من داخل العاصمة طرابلس..

داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في

كافة المجالات الأمنية.

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