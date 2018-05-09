الهيئة العامة للمعلومات تنظم لقاء علميا حول تحديات الهجرة غير الشرعية .





طرابلس 9 مايو 2018 ( وال) - نظمت الهيئة العامة للمعلومات أمس الاول

بطرابلس لقاء علميا حول (تحديات الهجرة غير الشرعية)، و (حالة السكان

وتحديات النمو والتوزيع الجغرافي) وذلك ضمن اللقاءات العلمية المستمرة

التي تنظمها الهيئةاستعدادا لإعداد وإصدار التقرير الوطني الخامس

للتنمية البشرية.

وأوضح رئيس لجنة إدارة الهيئة في كلمة له بالمناسبة أن هذا اللقاء يأتي

ضمن سلسلة من الأنشطة تقوم بتنفيذها الهيئة بهدف تسليط الضوء على موضوعات

التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية الذي تعمل الهيئة على اصداره.

من جهته دعا وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في كلمته على أهمية

عقد مثل هذه اللقاءات والمحاضرات العلمية وما ينتج عنها من نتائج وتوصيات

تكون منهاج عمل للوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة ..مثمناً الجهود

التي تبذلها الهيئة والقائمين على انجاز هذا التقرير على أسس علمية صحيحة

تستفيد منها كافة المؤسسات في البلاد .

وقدم الدكتور "عامر القيلوشي" خلال هذا اللقاء دراسة بحثية تناول فيها

لمحة عامة عن الهجرة غير الشرعية وتداعياتها والتحديات الناجمة عنها .

كما قدم الأستاذ "سالم أبوعاشة " دراسة بحثية تطرق فيها إلى عدد السكان

الليبيين وغير الليبيين والنمو السكاني والتركيب العمري، و التحديات

الناتجة عن التغير في التركيب العمري والاثار المترتبة على النمو السريع

للسكان و نقاط القوة ومكامن الضعف الناتجة عن النمو السكاني والتحديات

التي تواجه المجتمع بسبب ذلك .

حضر اللقاء السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة

ورئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبدالرؤوف علي البيباص ورئيس الفريق

البحثي للتقرير الأستاذ علي مصطفى الشريف وعدد من أعضاء الفريق البحثي

ولفيف من الباحثين والمختصين والمهتمين بمجالات التنمية ومدراء الإدارات

ورؤساء الأقسام بالهيئة.

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