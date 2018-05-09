بدء فعاليات المهرجان السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة .الأربعاء ، 09-05-2018 - 08:25:00



مصراتة 09 مايو 2018 ( وال ) - بدأت بمدينة مصراتة أمس الثلاثاء
فعاليات المهرجان السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة بمشاركة ستة عشر
بلدية .
وتشتمل فعاليات المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام ، على إقامة معرض
يحتوي على ما يقرب من ثلاثين جناحا ، وبازار خيري يشارك فيه عدد من
المؤسسات الاهلية والخيرية حيث سيخصص ريعه إلى مركز صيانة الاطراف
الصناعية بجامعة مصراتة ، إلى جانب نشاط رياضي يتضمن خماسيات كرة القدم
والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج واختراق الضاحية .
ويختتم المهرجان الخميس بتكريم الفائزين في المسابقات المختلفة
وتوزيع الشهادات والهدايا على المشاركين فيه .
...(وال مصراتة)...

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