بدء فعاليات المهرجان السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة .





مصراتة 09 مايو 2018 ( وال ) - بدأت بمدينة مصراتة أمس الثلاثاء

فعاليات المهرجان السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة بمشاركة ستة عشر

بلدية .

وتشتمل فعاليات المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام ، على إقامة معرض

يحتوي على ما يقرب من ثلاثين جناحا ، وبازار خيري يشارك فيه عدد من

المؤسسات الاهلية والخيرية حيث سيخصص ريعه إلى مركز صيانة الاطراف

الصناعية بجامعة مصراتة ، إلى جانب نشاط رياضي يتضمن خماسيات كرة القدم

والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج واختراق الضاحية .

ويختتم المهرجان الخميس بتكريم الفائزين في المسابقات المختلفة

وتوزيع الشهادات والهدايا على المشاركين فيه .

...(وال مصراتة)...