بدء فعاليات المهرجان السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة .
الأربعاء ، 09- 05- 2018 - 08:25:00
مصراتة 09 مايو 2018 ( وال ) - بدأت بمدينة مصراتة أمس الثلاثاء
فعاليات المهرجان السنوي الثاني للمعاهد الفنية المتوسطة بمشاركة ستة عشر
بلدية .
وتشتمل فعاليات المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام ، على إقامة معرض
يحتوي على ما يقرب من ثلاثين جناحا ، وبازار خيري يشارك فيه عدد من
المؤسسات الاهلية والخيرية حيث سيخصص ريعه إلى مركز صيانة الاطراف
الصناعية بجامعة مصراتة ، إلى جانب نشاط رياضي يتضمن خماسيات كرة القدم
والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج واختراق الضاحية .
ويختتم المهرجان الخميس بتكريم الفائزين في المسابقات المختلفة
وتوزيع الشهادات والهدايا على المشاركين فيه .
...(وال مصراتة)...