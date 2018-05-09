النفط يقفز أكثر من 2% بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي.





سنغافورة 9 مايو 2018 (وال) - ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة

لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الأربعاء بعدما

انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران، وهي

خطوة من المرجح أن تحد من صادرات الدولة العضو في منظمة

وارتفع خام القياس العالمي إلى 75.76 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى خلال

جلسة يوم? ? الأربعاء مسجلا أفضل أداء له منذ نوفمبر 2014.

وكان بلغ 76.66 دولار للبرميل في الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، مرتفعا

1.81 دولار أو ما يعادل 2.4 في المئة عن آخر إغلاق له.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار، أو ما

يعادل 2.2 بالمئة، إلى 70.61 دولار للبرميل ليقترب أيضا من أعلى مستوياته

منذ أواخر 2014.

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