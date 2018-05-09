المؤشر نيكي ينخفض 0.
الأربعاء ، 09- 05- 2018 - 08:28:00
20% في بداية التعامل بطوكيو.
طوكيو 9 مايو 2018 (وال) -انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في
بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وتراجع نيكي 0.20 في المئة مسجلا 22463.01 نقطة ، كما نزل المؤشر توبكس
الأوسع نطاقا 0.18 في المئة ليصل إلى 1776.59
...(وال) ...
طوكيو 9 مايو 2018 (وال) -انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في
بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وتراجع نيكي 0.20 في المئة مسجلا 22463.01 نقطة ، كما نزل المؤشر توبكس
الأوسع نطاقا 0.18 في المئة ليصل إلى 1776.59
...(وال) ...