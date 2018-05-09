المؤشر نيكي ينخفض 0.

20% في بداية التعامل بطوكيو.



طوكيو 9 مايو 2018 (وال) -انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في

بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وتراجع نيكي 0.20 في المئة مسجلا 22463.01 نقطة ، كما نزل المؤشر توبكس

الأوسع نطاقا 0.18 في المئة ليصل إلى 1776.59

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