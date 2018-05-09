طرابلس 9 مايو 2018 ( وال) - بحث رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط"مصطفى صنع " مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للبيئة "عبدالمنعم أبوغريس " سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والهيئة كما تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل

الهيئة وسبل تذليلها، والتأكيد على اهمية التواصل بين الهيئة والمؤسسة

لوضع آلية عمل مشتركة في بعض المشاريع المستقبلية في مجال السلامة وحماية

البيئة وامكانية تبادل الخبرات والدراسات التي تساهم في تطوير العمل في

مجال حماية البيئة.

حضرالاجتماع مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن

والتنمية المستدامة بالمؤسسة "خالد خطوة "ومدير إدارة البيئة" سالم

الجواشي "ومدير الهيئة العامة للبيئة فرع طرابلس "عبدالله الشيباني

بوسرويل " .

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