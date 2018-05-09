قوات الصهاينة تقصف الكسوة بريف دمشق والدفاعات السورية تسقط صاروخين.





دمشق 9 مايو 2018 (وال) - قال مصدر عسكري سوري، مساء أمس الثلاثاء، إن

الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة

الكسوة بريف دمشق، طبقا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية

"سانا".

وكان مراسل روسيا اليوم في سوريا قد أفاد بأن انفجارا ضخما وقع في نقطة

تابعة للجيش السوري قرب الكسوة بريف دمشق.

وحسب تقارير إخبارية فقد تزامن الهجوم الصاروخي على سوريا، بعد اعلان

قوات الاحتلال الاسرائيلي الطلب من "السلطات المحلية" في هضبة الجولان

المحتلة، ان تفتح وتحضر الملاجئ المضادة للصواريخ بسبب "انشطة غير مألوفة

للقوات الايرانية في سوريا" في الجهة الأخرى من خط التماس.

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