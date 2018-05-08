نتائج مباريات الدوري الممتاز لكرة اليد.





طرابلس 08 مايو 2018 (وال)- فاز فريق الاتحاد على فريق اتحاد الشرطة

بنتيجة 31 هدفا مقابل 24، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء

بقاعة نادي اتحاد الشرطة، ضمن آخر لقاءات مرحلة الذهاب لفرق المنطقة

الأولى، من الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2017-2018.

الشوط الأول من المباراة انتهى بنتيجة 11 هدفا مقابل 9 لصالح فريق

الاتحاد.

وعلى قاعة نادي النجمة، حقق فريق الأهلي بنغازي الفوز على فريق النصر

بنتيجة 25 هدفا مقابل 18، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين ضمن

منافسات الأسبوع الثالث عشر لفرق المنطقة الثانية.

الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح فريق الأهلي بنغازي بنتيجة 11 هدفا

مقابل 10.

وضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لفرق المنطقة الثانية بقاعة البيضاء،

تفوق في المباراة الأولى فريق دارنس على فريق الكفاح بنتيجة 36 هدفا

مقابل 24، بينما توقفت المباراة الثانية بين فريقي الأخضر وقاريونس في

شوطها الأول بنتيجة 12 مقابل 9 لصالح فريق قاريونس.

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