الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين تنعقد في 24 من الشهر الجاري .

طرابلس 8 مايو 2018 (وال)- وجه مجلس الادارة بشركة ليبيا للتأمين الدعوة للجمعية العمومية للشركة للانعقاد الاول للعام الجاري بتاريخ 24 مايو 2018 بفندق كورنثيا بطرابلس .

واوضح اعلان بهذا الشأن الى اعضاء الجمعية العمومية ان الاجتماع سينعقد الخميس على تمام الساعة 12 ظهرا وسيتم خلاله استعراض تقرير عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 .

وكذلك استعراض تقرير مجلس الادارة وهيئة المراقبة وتكليف مراجع حسابات خارجي واعادة النظر في تشكيل مجلس الادارة .

واشار الاعلان الى انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد في نهار الاحد 27 مايو/2018 في ذات الزمان والمكان المحددين في الاعلان .

(وال)