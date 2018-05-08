الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين تنعقد في 24 من الشهر الجاري .الثلاثاء ، 08-05-2018 - 15:38:00

طرابلس 8 مايو 2018 (وال)- وجه مجلس الادارة بشركة ليبيا للتأمين الدعوة للجمعية العمومية للشركة للانعقاد الاول للعام الجاري بتاريخ 24 مايو 2018 بفندق كورنثيا بطرابلس .
واوضح اعلان بهذا الشأن الى اعضاء الجمعية العمومية ان الاجتماع سينعقد الخميس على تمام الساعة 12 ظهرا وسيتم خلاله استعراض تقرير عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 .
وكذلك استعراض تقرير مجلس الادارة وهيئة المراقبة وتكليف مراجع حسابات خارجي واعادة النظر في تشكيل مجلس الادارة .
واشار الاعلان الى انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد في نهار الاحد 27 مايو/2018 في ذات الزمان والمكان المحددين في الاعلان .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا