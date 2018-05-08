تحطم مروحية عسكرية روسية في سوريا ومصرع طياريها.





موسكو 8 مايو 2018 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم

مروحية عسكرية روسية من طراز "كا-52" أثناء قيامها بمهمة في شرق سوريا

ولقي طياراها مصرعهما.

وأكد بيان للوزارة أن البيانات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث قد يكون

خطأ فني"، مشيرا إلى أن فريق إنقاذ انتشل جثتي الطيارين دون الكشف عن

توقيت تحطم المروحية القتالية.

ووهذا الحادث الثاني تخسرها القوات الجوية الروسية المنتشرة في سوريا

خلال الشهر بعد سقوط مقاتلة أخرى من طراز "سوخوي سو-30" في الثالث من

الشهر الجاري بالمياه السورية ما أسفر أيضا عن مقتل ربانيها.