الاجتماع الـ44 للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية يبدأ اجتماعه في شرم الشيخ.





شرم الشيخ 8 مايو 2018 (وال): انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ

المصرية اعمال الاجتماع الـ44 للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة

العالمية والمؤتمر الإقليمي للمنظمة حول تنمية رأس المال البشري فى قطاع

السياحة بمنطقة الشرق الأوسط "آفاق جديدة"، .

ويتناول الاجتماع الذي يستمر يومين قطاع السياحة في الشرق الاوسط وأهمية

تنمية السياحة في افريقيا والشرق الأوسط والتزام المنظمة بهذا الشأن عبر

مشروعات في مجالات التعليم في القطاع السياحة والأمن والثقافة

والاستثمار.