المعتقلون الفلسطينيون بلغ أكثر من 500 فلسطيني الشهر الماضي .





الضفة الغربية 8 مايو 2018 (وال) - أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية

اليوم الثلاثاء أن المحتلين الاسرائيليين اعتقلواأكثر من خمسمائة

فلسطينيا خلال شهر أبريل الماضي بينهم 124 طفلا وتسع نساء.

وقالت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في بيانها "عدد المعتقلين المحكومين

بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات ارتفع إلى 537 معتقلا بينما يقضي

484 معتقلا أحكاما صدرت بحقهم لأكثر من 20 سنة أو أقل من مؤبد".

وأضاف البيان "431 معتقلا صدرت بحقهم أحكام تتراوح ما بين 15و20 سنة و275

معتقلا يقضون أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10 و15 سنة".



وأوضحت مؤسسات نادي الأسير الفلسطيني والضمير لرعاية الأسير وحقوق

الإنسان وهيئة شؤون الأسرى ومركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان مشترك

"عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بلغ أكثر من

6000 أسير منهم 63 سيدة من بينهن ثماني فتيات قاصرات ونحو 350 طفلا ووصل

عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450 معتقلا".