الجيش النيجيرا ينقذ ما يربو على ألف من ضحايا بوكو حرام .الثلاثاء ، 08-05-2018 - 15:59:00



مايدوجوري (نيجيريا) 8 مايو 2018 (وال) - أعلن الجيش النيجيري أنه أنقذ
أكثر من ألف شخص احتجزتهم جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد.
وقال بيان للجيش النيجيري ضدر أمس إن معظم الرهائن من النساء والأطفال
وكذلك بعض الشبان الذين أجبروا على القتال لصالح الجماعة.
وأضاف الجيش أن قواته أنقذت رهائن من قرى في ولاية بورنو بشمال شرق
البلاد.
وأشار إلى أن العملية نفذت بالتعاون مع قوات من بلدان مجاورة تشكل قوة
متعددة الجنسيات.

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